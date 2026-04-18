俳優の綱啓永が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】クールなジャケット姿を披露した綱啓永綱は2nd SHOW内「LAGUA GEM」ステージに登場。Tシャツにズボンを合わせたラフなスタイリングでランウェイをかっ歩。ステージトップではウインクを送り、会場を沸かせた。さらに、去り際には実写映画『ブルーロック』（8月7日公