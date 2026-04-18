綱啓永、ランウェイで“まさか”Kポーズ 映画『ブルーロック』で共演・&TEAM・Kとの友情見せる
俳優の綱啓永が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】クールなジャケット姿を披露した綱啓永
綱は2nd SHOW内「LAGUA GEM」ステージに登場。Tシャツにズボンを合わせたラフなスタイリングでランウェイをかっ歩。ステージトップではウインクを送り、会場を沸かせた。
さらに、去り際には実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）で共演する&TEAMのシグネチャーポーズである「Kポーズ」をする場面もあった。同映画で綱とKは、主人公・潔世一（高橋文哉）が率いる「チームZ」の宿敵・「チームV」として共演。Kは、得点王・凪誠士郎、綱は頭脳明晰・運動神経抜群の御曹司で凪のサッカーの才能を見出した御影玲王を演じる。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】クールなジャケット姿を披露した綱啓永
綱は2nd SHOW内「LAGUA GEM」ステージに登場。Tシャツにズボンを合わせたラフなスタイリングでランウェイをかっ歩。ステージトップではウインクを送り、会場を沸かせた。
さらに、去り際には実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）で共演する&TEAMのシグネチャーポーズである「Kポーズ」をする場面もあった。同映画で綱とKは、主人公・潔世一（高橋文哉）が率いる「チームZ」の宿敵・「チームV」として共演。Kは、得点王・凪誠士郎、綱は頭脳明晰・運動神経抜群の御曹司で凪のサッカーの才能を見出した御影玲王を演じる。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。