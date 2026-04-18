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テレビ東京・冨田有紀アナから『第23回福島牝馬ステークス（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第23回福島牝馬S（GIII）枠順2026年4月19日（日）1回福島4日 発走時刻：15時15分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 エラトー（牝5 斎藤新） 1-2 フィールシンパシー（牝7 横山琉人） 2-3 パラディレーヌ（牝4 丹内祐次） 2-4 アンリーロード（牝6 富田暁） 3-5 パレハ