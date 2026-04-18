【福島牝馬ステークス】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『9年連続！中山牝馬S組、4年連続！1枠か2枠か、3年連続！8番人気』
テレビ東京・冨田有紀アナから『第23回福島牝馬ステークス（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
第23回福島牝馬S（GIII）枠順
2026年4月19日（日）1回福島4日 発走時刻：15時15分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 エラトー（牝5 斎藤新）
1-2 フィールシンパシー（牝7 横山琉人）
2-3 パラディレーヌ（牝4 丹内祐次）
2-4 アンリーロード（牝6 富田暁）
3-5 パレハ（牝5 田山旺佑）
3-6 ミッキーゴージャス（牝6 横山典弘）
4-7 レディマリオン（牝5 小沢大仁）
4-8 ブラウンラチェット（牝4 武藤雅）
5-9 コンドゥイア（牝4 鷲頭虎太）
5-10 カネラフィーナ（牝4 石川裕紀人）
6-11 ケリフレッドアスク（牝4 西塚洸二）
6-12 レーゼドラマ（牝4 丸山元気）
7-13 コガネノソラ（牝5 菊沢一樹）
7-14 ジョイフルニュース（牝4 大野拓弥）
8-15 テレサ（牝4 松若風馬）
8-16 カニキュル（牝5 杉原誠人）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
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