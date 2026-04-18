声優の宮野真守（42）が18日、神宮で行われたヤクルト―巨人戦で始球式に登場。見事な投球を披露し、球場のファンを盛り上げた。この日の試合は24日からの映画全国公開を記念した「『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ナイター」として開催され、前作に続き日本語版の主人公・マリオを演じる宮野が自身初の大役を務めた。宮野は「MAMO」の名前入りで公開日に合わせた「424」の背番号で登場。大きく振りかぶったフ