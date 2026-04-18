◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2026年4月18日神宮）巨人の山瀬慎之助捕手（24）が18日のヤクルト戦（神宮）で7番に入り、今季4度目のスタメンマスク。小学校4年生から高校までバッテリーを組んだ同学年のヤクルト・奥川恭伸投手（25）と1軍初対決を果たし、第1打席は変化球攻めした奥川に軍配が上がった。0―0で迎えた2回表、巨人の攻撃。2死走者なしの場面で第1打席に入った山瀬だったが、明らかな直球狙いのところへ初