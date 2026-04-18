【モデルプレス＝2026/04/18】カリスマトレーナーのAYAが4月16日、自身のInstagramを更新。夫との旅行ショットを公開した。【写真】41歳美女トレーナー「脚綺麗でスタイル抜群」妊娠9ヶ月目の美脚コーデ◆AYA、夫婦でプチ旅行ショットAYAは「出産前に夫婦2人でプチ旅行」「＃妊娠9ヶ月目のマタ旅」とつづり、夫との旅行中のショットを公開。緩めのシャツ姿にもも丈のスパッツを合わせたコーディネートで、鍛え上げられた美しい脚が