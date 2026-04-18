カリスマトレーナーAYA「出産前に夫婦2人でプチ旅行」スパッツコーデで美脚ショット公開「脚綺麗でスタイル抜群」「カッコ良すぎる」
【モデルプレス＝2026/04/18】カリスマトレーナーのAYAが4月16日、自身のInstagramを更新。夫との旅行ショットを公開した。
【写真】41歳美女トレーナー「脚綺麗でスタイル抜群」妊娠9ヶ月目の美脚コーデ
AYAは「出産前に夫婦2人でプチ旅行」「＃妊娠9ヶ月目のマタ旅」とつづり、夫との旅行中のショットを公開。緩めのシャツ姿にもも丈のスパッツを合わせたコーディネートで、鍛え上げられた美しい脚が際立っている。
また「2人きりの旅行は最後。産後はベビー中心の生活が始まるので、時間を忘れて温泉 浸かったり、今までいっぱい節制してきた分この日だけは美味しいもの沢山食べたりしてゆっくり過ごしました」と投稿を結んでいる。
この投稿には「仲良し夫婦で素敵です」「もう妊娠9ヶ月なんですね」「脚綺麗でスタイル抜群」「カッコ良すぎる」などといった反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳美女トレーナー「脚綺麗でスタイル抜群」妊娠9ヶ月目の美脚コーデ
◆AYA、夫婦でプチ旅行ショット
AYAは「出産前に夫婦2人でプチ旅行」「＃妊娠9ヶ月目のマタ旅」とつづり、夫との旅行中のショットを公開。緩めのシャツ姿にもも丈のスパッツを合わせたコーディネートで、鍛え上げられた美しい脚が際立っている。
◆AYAの投稿が話題
この投稿には「仲良し夫婦で素敵です」「もう妊娠9ヶ月なんですね」「脚綺麗でスタイル抜群」「カッコ良すぎる」などといった反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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