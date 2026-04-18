◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）声優で俳優の宮野真守が１８日、ヤクルト戦の試合前に始球式を行い、見事にノーバウンド投球を披露した。「初めてだったので、すごい緊張感がありましたが、あそこに立たせてもらえるなんて、すごい特別だなと思って気持ちよく投げさせてもらいました。実は、別の場所で頑張って練習してたんですよ。その時はど真ん中にけっこう行ってたので、狙っていきたかったんですけ