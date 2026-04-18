実用性と扱いやすさを両立した最安モデル電気自動車の普及が進むなか、各メーカーが次々と新型モデルを市場に投入しています。そうした流れの中で、スズキ「eビターラ」は、現実的な価格帯と実用性を兼ね備えたモデルとして注目を集めています。同社にとって本格的な電気自動車の第一弾となるこの車種は、日常使いから長距離移動まで幅広いニーズに応える1台です。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”スズキ新型「コン