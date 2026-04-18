実用性と扱いやすさを両立した最安モデル

電気自動車の普及が進むなか、各メーカーが次々と新型モデルを市場に投入しています。そうした流れの中で、スズキ「eビターラ」は、現実的な価格帯と実用性を兼ね備えたモデルとして注目を集めています。

同社にとって本格的な電気自動車の第一弾となるこの車種は、日常使いから長距離移動まで幅広いニーズに応える1台です。

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eビターラは2024年11月にミラノで初公開された後、各市場で展開が進められ、日本では2026年1月16日に正式発売されました。

生産はインドを拠点としており、100以上の国と地域に供給される世界戦略車として位置づけられています。

車両には新開発のBEV専用プラットフォーム「HEARTECT-e」が採用され、モーターやインバーター、トランスアクスルを一体化したeAxleによって、効率的でコンパクトな電動システムを実現しています。

グレード構成はバッテリー容量の違いによる複数展開となっていますが、なかでも最も価格を抑えたモデルが「X」です。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmで、ホイールベースは2700mmと余裕のある設計が採用されています。

最低地上高は185mmと高めに設定されており、SUVとしての走破性も意識された仕様です。

さらに最小回転半径は5.2mとなっており、市街地でも扱いやすい取り回しの良さが確保されています。

外観は全グレードで共通デザインとなっており、先進的な印象とSUVらしい力強さを両立させています。

足元には18インチのアルミホイールが標準装備され、見た目の質感だけでなく空力性能や軽量化にも配慮されています。

ボディカラーは全5色が用意され、そのうち4色はブラックルーフとのツートーン仕様となっています。

インテリアは2列シートの5人乗りレイアウトで、ブラウンとブラックを基調とした落ち着いた空間に仕上げられています。

メーターやナビゲーションなどを統合したディスプレイにより操作性も高く、アンビエントライトは12色から選択可能です。

エントリーモデルであるXグレードでも、電動パーキングブレーキや前席シートヒーター、ステアリングヒーターなどが標準装備されており、日常使用において不足を感じにくい内容となっています。

一方で上位グレードでは、ガラスルーフやパワーシート、プレミアムオーディオといった装備が追加され、快適性や質感の面で差別化が図られています。

安全性能については全車に先進運転支援機能が搭載されており、全方位モニターを含めた充実した内容で安心感を高めています。

パワートレインは最高出力106kW、最大トルク193Nmのモーターを搭載し、駆動方式は前輪駆動です。

49kWhのバッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池が採用され、水冷システムによって耐久性にも配慮されています。

航続距離はWLTCモードで433kmを実現しており、日常利用はもちろん長距離ドライブにも対応可能です。

充電については、90kWの急速充電器で約45分、50kWでは約55分と、実用的な時間での充電が可能となっています。

車両価格（消費税込み）はXグレードで399万3000円ですが、購入時には補助金や税制優遇が適用される点も見逃せません。2026年4月1日から12月31日までの登録分ではCEV補助金が127万円交付され、2027年1月1日以降の登録分では98万円となります。

さらにエコカー減税により自動車重量税が免除され約3万円の軽減、加えてグリーン化特例によって翌年度の自動車税が概ね75％軽減され約1万8500円の負担に抑えられます。

このようにeビターラは、車両そのものの性能や装備に加え、補助制度を含めた総合的なコスト面でも魅力のある電気自動車といえます。

購入タイミングによって負担額が変わるため、検討する際には最新の制度を踏まえたうえで判断することが重要です。