スペイン出身のプロフィギュアスケーターで、振付師としても活躍するエルネスト・マルティネスさんが2026年4月10日、自身のインスタグラムを更新。プロフィギュアスケーターの浅田真央さん（35）との密着ショットを披露した。「Just pure LOVE」マルティネスさんは、「Just pure LOVE」といい、浅田真央さんとの2ショットなど仲睦まじい写真を3枚投稿した。インスタグラムに投稿された3枚目の写真では、マルティネスさんはシアー感