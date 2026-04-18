女優の森尾由美（59）が18日、フジテレビ系「はやく起きた朝は…遅咲きSP」に出演。次女の真香さんが結婚していたことを報告した。番組ではCSで同番組の傑作選を見ていた視聴者からのお便りで、真香さんの弁当に入っているおにぎりをイジられたというエピソードを振り返った。ここで森尾は「真香が結婚をいたしまして」と報告。磯野貴理子（62）、松居直美（58）は「おめでとう！」と祝福した。森尾は「去年なんですけど、バタバ