◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（１８日・みずほペイペイドーム）オリックスのスタメンが発表された。前日のカード初戦でプロ初アーチを含む６打席全出塁と大活躍し、ここまで打率６割４分７厘と絶好調の渡部が４試合連続「２番・中堅」で先発。日本ハム時代からカード別最多の２３勝を献上する天敵・上沢攻略へ、きっかけとなる一打を放ちたいところだ。先発のマウンドには移籍２年目右腕の九里が上がる。以下、オリッ