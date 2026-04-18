柔道の無差別で争う全日本女子選手権は、１９日に横浜武道館で開催される。１８日は同会場で会見が行われ、元世界女王で３年ぶり１０度目の出場となる朝比奈沙羅（２９）＝ＦＵＫＵＤＥＮ＆ＧＲＩＰ＝は、「自分が今後どのように柔道家として生きていくのかを真摯（しんし）に考える試合にしたい」と大会への思いを込めた。２１年世界選手権女王で、現在は栃木・独協医大に通う医学部生。平日の病棟実習をこなしながら、週３回