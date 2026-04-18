城島茂、SixTONES・森本慎太郎＆高地優吾（※高＝はしごだか）、なにわ男子・藤原丈一郎が、19日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）に出演する。【番組カット】2拠点生活へ…無人島に乗り込む城島茂＆高地優吾＆森本慎太郎今回は、地域の祭りやイベントが激減した過疎化の町に活気を取り戻してもらうべく、町の人を100人以上集め、地元自慢の食材を使って即興アイデア料理を振る舞う「DASH