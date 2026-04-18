◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）鹿島が浦和をホームに迎えた一戦は、鹿島が１―０で勝利した。後半３６分にＣＫの流れからＤＦ濃野公人が決勝点を奪った。＊＊＊試合の分岐点は、ＦＷ師岡柊生の投入だった。前節で左アキレス腱断裂から１年ぶりに復帰したアタッカーは、後半１９分に途中出場で右サイドの位置へ。縦突破で存在感を示し、決勝点となったＣＫも