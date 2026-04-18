JR脱線事故の負傷者らでつくる「空色の会」が開催した「メモリアルウオーク」。右はJR福知山線＝18日午後、兵庫県尼崎市2005年に兵庫県尼崎市で乗客乗員計107人が死亡したJR脱線事故から25日で21年となるのを前に、負傷者や家族らでつくる「空色の会」が18日、現場周辺を歩いて巡る「メモリアルウオーク」を開いた。約20人が参加し、安全な社会と事故の風化防止を願って、列車が行き交う線路沿いの約2キロをたどった。午後1時