埼玉県所沢市出身の初の幕内力士として大相撲で活躍し、昨年の５月場所で引退した元小結北勝富士の大山親方が１７日、母校の市立南陵中学校と南小学校を訪れ、後輩たちに努力することの大切さを伝えた。児童や生徒の代表と腕相撲にも応じ、交流を深めた。南陵中は頑張ることの意義を先輩から直接聞こうと、親方との交流を「進路学習先輩から学ぶ会」と名付けた。体育館に集まった全校生徒約５８０人を前に大山親方は自身の中