◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―３中日（１８日・甲子園）中日は２試合連続の逆転負けを喫し、借金が１０に膨らんだ。開幕から１８試合目で借金２ケタ。球団では１９８０年の１４試合、１９６４年の１６試合（いずれも最終順位は６位）に次ぐ３番目のスピードだ。また、阪神戦は開幕から５連敗。１リーグ時代の１９３８年秋以来、８８年ぶり３度目のワースト記録となった。１点リードの７回に投入した杉浦稔大投手が逆転を許し