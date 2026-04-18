◇プロ野球セ・リーグ 阪神4ー3中日（18日、甲子園）阪神が2連勝。前日決勝打の森下翔太選手が、この日も躍動。中日の先発・大野雄大投手を前に、2回6三振と苦戦した打線でしたが、3回に好機が訪れます。2アウトから2番中野拓夢選手が死球で出塁。ランナー1塁とし、第2打席を迎えた森下選手が初球のカットボールを捉え、レフトへタイムリー2塁打を放ち、1点を先制しました。その後は、両チーム取って取られての展開が続いた2-3の7