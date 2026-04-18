◇プロ野球セ・リーグ 阪神4ー3中日（18日、甲子園）

阪神が2連勝。前日決勝打の森下翔太選手が、この日も躍動。

中日の先発・大野雄大投手を前に、2回6三振と苦戦した打線でしたが、3回に好機が訪れます。2アウトから2番中野拓夢選手が死球で出塁。ランナー1塁とし、第2打席を迎えた森下選手が初球のカットボールを捉え、レフトへタイムリー2塁打を放ち、1点を先制しました。

その後は、両チーム取って取られての展開が続いた2-3の7回。再び1アウトから中野選手がヒットで出塁すると、3番森下選手は中日2番手の杉浦稔大投手のフォークを打ち、ライトへのタイムリー2塁打で同点。さらに2アウト1、3塁となって、木浪聖也選手がライトへの1点タイムリー。この回2得点で逆転に成功しました。

投げては先発・大竹耕太郎投手が6回111球、被安打9(1本塁打)の3失点。7回に登板した2番手・湯浅京己投手に今季2勝目。守護神の岩崎優投手が9回のピンチをしのぎ、6セーブ目を挙げています。

阪神は今季の対中日戦は5戦全勝とし、カード勝ち越しを決めました。