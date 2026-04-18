4月2日、表参道で甘いマスクで微笑むイケメンの姿をキャッチ。黒色のスーツで色気を漂わせるのは若手俳優・岩瀬洋志だ。同日おこなわれた「イヴ・サンローラン・ボーテ」のイベントに出席していたようだ。「岩瀬さんは高校時代のSNS投稿をきっかけにスカウトされ、2023年のドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）でドラマデビューを果たしました。そのビジュアルは折り紙付きで、2025年12月には『ViV