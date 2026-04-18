4月2日、表参道で甘いマスクで微笑むイケメンの姿をキャッチ。黒色のスーツで色気を漂わせるのは若手俳優・岩瀬洋志だ。同日おこなわれた「イヴ・サンローラン・ボーテ」のイベントに出席していたようだ。

「岩瀬さんは高校時代のSNS投稿をきっかけにスカウトされ、2023年のドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』（日本テレビ系）でドラマデビューを果たしました。

そのビジュアルは折り紙付きで、2025年12月には『ViVi国宝級イケメンランキング』のNEXT部門で1位を獲得。さらに、その3カ月後の『タレントパワーランキング』でもネクストブレイク男性編で首位に立つなど、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いです。イベントでは“美容男子”として、手作りスムージーへのこだわりを明かしていました」（芸能記者）

岩瀬を一目見ようと駆けつけたファンはこう語る。

「出待ちは100人を超えていたんじゃないでしょうか。この日は平野紫耀さんも出席予定だったので、そちらのファンも多かったようです。平野さんは厳重な警備でパーテーションに守られて姿は見えませんでしたが、代わりに現れた岩瀬さんを見て『信じられないくらいカッコいい』とため息が漏れていました」

さらに、現場にはもう一人、同じく“国宝級”の称号を持つ男の姿があった。俳優の宮世琉弥だ。

「岩瀬さんと同い年の宮世さんも、2024年上半期の同ランキングNEXT部門で1位に輝いた実力者です。かつては紅白出場のボーイズグループ『M!LK』で活躍していましたが、現在は俳優業に専念。ハーフのような彫りの深い顔立ちは、Z世代を中心に圧倒的な支持を得ています」（前出・芸能記者）

新星たちの進化は、まだ始まったばかり。ここからどこまで高みへ登るのか、楽しみでならない。