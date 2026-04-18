トランプ大統領は日本時間18日午前、「イランとの交渉は非常に順調に進んでいるようだ」と述べ、近く2回目の協議が行われることに期待感を示しました。「まもなく結果が分かるだろう。イランとは様々なことについて話し合っていて、うまくいくと期待している。多くのことはすでに交渉が進み、合意に至っている」トランプ大統領はこのように述べ、アメリカとイランの再協議が近く行われることに期待感を示しました。再協議について