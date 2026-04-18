自民党の小林政調会長は１８日、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡を巡り、「通過できる状況になれば、日本関連の船舶を一日も早く湾外に出すよう政府・与党として全力を尽くしたい」と述べた。イランのアッバス・アラグチ外相が１７日、同海峡の開放を発表したことを受け、訪問先の名古屋市内で記者団に語った。小林氏は「予断は難しい」としつつ、開放期間が長期にわたれば、新たな原油の確保など「様々な選択肢の追求