お料理初心者さん必見！ 色々な料理の風味付けに欠かせないにんにく。ただ、皮がきれいにむけなくてイライラしてしまうことも多いのではないでしょうか。今日は、そんなときに3秒でにんにくの皮をむくワザをご紹介！お料理初心者さん必見です。 にんにくのお尻に包丁を 1.いつもなら切り落とすにんにくのお尻の部分に包丁を入れます。 2.そのまま包丁を使って、にんにくの芯と皮を一筋むきます。 3.先端からペリッと皮を