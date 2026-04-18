歌舞伎俳優の片岡愛之助（54）が18日、自身のブログを更新。妻で俳優の藤原紀香（54）が身に着けていた“ルパン愛あふれる”帯を披露し、反響を呼んでいる。【写真】藤原紀香の「愛」溢れるサプライズ愛之助は、3日から26日まで名古屋・御園座で上演中の歌舞伎版「ルパン三世」第2弾「流白浪燦星碧翠の麗城」で主演を務め、流白浪燦星（ルパン三世）と石川五ェ門の2役を演じている。この日は「エスパシオナゴヤキャッスルに