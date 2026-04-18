片岡愛之助、妻・藤原紀香の“愛”に感謝「いつも驚かされます」「サプライズ有難う」
歌舞伎俳優の片岡愛之助（54）が18日、自身のブログを更新。妻で俳優の藤原紀香（54）が身に着けていた“ルパン愛あふれる”帯を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】藤原紀香の「愛」溢れるサプライズ
愛之助は、3日から26日まで名古屋・御園座で上演中の歌舞伎版「ルパン三世」第2弾「流白浪燦星碧翠の麗城」で主演を務め、流白浪燦星（ルパン三世）と石川五ェ門の2役を演じている。
この日は「エスパシオナゴヤキャッスルには!!」と題し、名古屋市内のホテル内レストランで食事を楽しんだことを報告。「名古屋だけの特別メニューは、とても堪能出来ました」と満足感をにじませた。また、ホテル最上部の金の鳳凰に触れ「ルパン歌舞伎の摘星閣やん!!と思わず叫びました」と興奮気味につづり、「ホテル全体が美術館のよう」と魅力を表現した。
投稿の最後には「妻にはいつも驚かされますサプライズ有難う」と記し、藤原の後ろ姿を公開。帯にはアニメ「ルパン三世」のルパン三世や次元大介、石川五ェ門が走る姿が描かれ、作品への深い愛情が感じられる印象的なデザインとなっている。
この投稿にファンからは「わーーーーーぁルパンだ」「富士子が帯を締めているんですよね」「すごいっ!なんて素敵で愛が詰まった帯なのぉ」「手錠越しのルパン一味!」「この構図で銭形も感じる」「デザインも仕上がりもすごい」「職人魂と歌舞伎愛のコラボ」といった声が寄せられた。
【写真】藤原紀香の「愛」溢れるサプライズ
愛之助は、3日から26日まで名古屋・御園座で上演中の歌舞伎版「ルパン三世」第2弾「流白浪燦星碧翠の麗城」で主演を務め、流白浪燦星（ルパン三世）と石川五ェ門の2役を演じている。
この日は「エスパシオナゴヤキャッスルには!!」と題し、名古屋市内のホテル内レストランで食事を楽しんだことを報告。「名古屋だけの特別メニューは、とても堪能出来ました」と満足感をにじませた。また、ホテル最上部の金の鳳凰に触れ「ルパン歌舞伎の摘星閣やん!!と思わず叫びました」と興奮気味につづり、「ホテル全体が美術館のよう」と魅力を表現した。
この投稿にファンからは「わーーーーーぁルパンだ」「富士子が帯を締めているんですよね」「すごいっ!なんて素敵で愛が詰まった帯なのぉ」「手錠越しのルパン一味!」「この構図で銭形も感じる」「デザインも仕上がりもすごい」「職人魂と歌舞伎愛のコラボ」といった声が寄せられた。