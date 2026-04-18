お笑いタレントのマサルコが18日までに自身のXを更新。所属する吉本興業を退所し、芸能界を引退することを報告した。マサルコは「私、マサルコは入所10年の節目をもちまして吉本興業を退所することにしました。そして私が今後芸能活動をすることはありません」と報告。そしてXに文書を掲載し、「吉本に入って10年。こんな自分を応援してくれた方には感謝しかありません。本当にありがとうございました。辞める理由としては、