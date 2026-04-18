お笑いタレントのマサルコが18日までに自身のXを更新。所属する吉本興業を退所し、芸能界を引退することを報告した。

マサルコは「私、マサルコは入所10年の節目をもちまして吉本興業を退所することにしました。そして私が今後芸能活動をすることはありません」と報告。

そしてXに文書を掲載し、「吉本に入って10年。こんな自分を応援してくれた方には感謝しかありません。本当にありがとうございました。辞める理由としては、芸能活動をやりたいという気持ちがなくなったからです」と、芸能界引退の理由を説明した。

これまでの活動を振り返り「めちゃイケや、ゴールデン番組のツギクルモンも優勝させてもらい、テレビ、漫才コント、ドラマ、舞台、声優、歌手、星ドラ、全てのことをやらせてもらいました。少し昔ですが、吉本新喜劇、クイズ紳助くんのなにわ突撃隊にも選んでいただきました。そしてなにより坂道のアイドル「吉本坂46」にも選んでいただき、最後に自分が1番なりたかった正真正銘のアイドルにならせていただけたことは、私の人生の宝です」とつづった。

続けて「でもそんな中、マー君というパートナーと出会い、家族と絶縁し、飼い犬のシバスケと出会い、お店に来てくれるお客様に囲まれて「ゲイバーゲイドルマスター」という店をさせていただいてる今。気づいたことがあるんです。これが幸せって言うんだろうな、人生で今が1番幸せだなって。やっと辿り着いたんだと思っています。俺は多分ずっと不幸だったんです。これからはマー君とシバスケという家族と、大切なお客様たちの集う店を守っていきます」と、今後についても記していた。

マサルコは、2016年にお笑いコンビ「ギガスラッシュ!!」を結成。17年のコンビ解散後は、ピンで活動していた。23年にはSNSを通じて「いつも応援有難うございます。私マサルコはこの度結婚しました とは言っても同性婚なので籍は入れられないのですが」とし、パートナーとの“同性婚”を発表したことでも話題となった。