専業投資家のテスタが18日、自身のXを更新し、一番長く保有している持ち株の銘柄を発表した。気になる銘柄！一番長く保有しているテスタの持ち株ファンからの「テスタさんは最長で何年保有してますか？」という質問に、テスタは「一番長いのは吉野家で21年保有してますw」と説明。続けて「21年前は株価1,700円くらいの時ですね〜そこから1,000円くらいになった時に売ろうと思わなかったんですか？」という質問には、「優待券