投資家テスタ、一番長く保有している株の銘柄発表「21年保有してます」
専業投資家のテスタが18日、自身のXを更新し、一番長く保有している持ち株の銘柄を発表した。
気になる銘柄！一番長く保有しているテスタの持ち株
ファンからの「テスタさんは最長で何年保有してますか？」という質問に、テスタは「一番長いのは吉野家で21年保有してますw」と説明。
続けて「21年前は株価1,700円くらいの時ですね〜そこから1,000円くらいになった時に売ろうと思わなかったんですか？」という質問には、「優待券もらって牛丼食べる用なので優待が無くならない限り売ろうと思わないです」と伝えた。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。
気になる銘柄！一番長く保有しているテスタの持ち株
ファンからの「テスタさんは最長で何年保有してますか？」という質問に、テスタは「一番長いのは吉野家で21年保有してますw」と説明。
続けて「21年前は株価1,700円くらいの時ですね〜そこから1,000円くらいになった時に売ろうと思わなかったんですか？」という質問には、「優待券もらって牛丼食べる用なので優待が無くならない限り売ろうと思わないです」と伝えた。
テスタは、2005年に300万円を証券口座に入金して株式投資をスタート。以来20年間リターンがマイナスになった年はない。初期はスキャルピングやデイトレードを中心に取引を行い、2016年からは中長期投資を軸に。2024年累計利益は100億円達成。2014年からは全国の児童養護施設への寄附を継続的に行っている。