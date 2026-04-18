記事ポイントソフトクリームのスプリンクルを思わせる遊び心ある新作クロノグラフ週に1度だけ現れるアイスクリームモチーフの日付表示が特別感を演出40mmケースや約62時間パワーリザーブなど本格仕様も充実スイス時計ブランド、ノルケインから、見ているだけで気分まで明るくなる新作「FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE“SPRINKLES”」が登場します。カラフルなスプリンクルを散りばめたような文字盤は、時間を確認するたびに小さなとき