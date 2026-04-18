遊び心が弾ける腕元！ ノルケイン「FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE“SPRINKLES”」

記事ポイント ソフトクリームのスプリンクルを思わせる遊び心ある新作クロノグラフ週に1度だけ現れるアイスクリームモチーフの日付表示が特別感を演出40mmケースや約62時間パワーリザーブなど本格仕様も充実 ソフトクリームのスプリンクルを思わせる遊び心ある新作クロノグラフ週に1度だけ現れるアイスクリームモチーフの日付表示が特別感を演出40mmケースや約62時間パワーリザーブなど本格仕様も充実

スイス時計ブランド、ノルケインから、見ているだけで気分まで明るくなる新作「FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE“SPRINKLES”」が登場します。

カラフルなスプリンクルを散りばめたような文字盤は、時間を確認するたびに小さなときめきを運んでくれる1本です。

ノルケイン「FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE“SPRINKLES”」

商品名：FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE“SPRINKLES”発表日：2026年4月14日取扱店舗：全国のノルケイン正規販売店ケースサイズ：40mmケース素材：316Lステンレススチールパワーリザーブ：約62時間防水性能：100mダイヤルカラー：ストロベリー、ブルーラズベリー

昨年話題を集めた「Enjoy Life」シリーズの第2弾として登場した本作は、ポジティブに毎日を楽しむメッセージを腕元で表現したモデルです。

ストロベリーとブルーラズベリーの2色で仕上げたダイヤルは、ソフトクリームにかかるカラフルなトッピングを思わせ、ファッションのアクセントとしても印象的です。

可愛い見た目に目を奪われますが、クロノグラフやタキメーターを備えた本格派なので、大人が選ぶ遊び心ある時計としても満足感があります。

週に一度のサプライズ

このモデルならではの楽しみは、4時と5時の間に配された日付窓に、週に1度だけカラフルなソフトクリームモチーフが現れることです。

ふと腕時計を見た瞬間に現れる小さな仕掛けは、忙しい日常のなかでも気持ちをゆるめてくれるご褒美のようです。

ただ時間を知るための道具ではなく、身につける人に「人生を楽しもう」とそっと思い出させてくれる存在になっています。

暗闇でも映えるデザイン

ダイヤル上のアーティスティックなスプリンクルにはスーパールミノバ(R)が施され、暗い場所ではブルーに光ります。

昼間の華やかさとは違う表情を見せてくれるので、レストランやバーなど少し照明を落とした空間でも手元に視線が集まりそうです。

ホワイトラバーストラップにも発光するスプリンクル装飾があしらわれ、細部までテーマを徹底した仕上がりが楽しめます。

本格派の機能美

ムーブメント：ノルケイン製キャリバーN19仕様：自動巻きクロノグラフ積算計：3時位置に30分積算計、6時位置に12時間積算計スモールセコンド：9時位置風防：両面無反射コーティングのサファイアガラスストラップ：ステンレススチールブレスレットまたはホワイトラバーストラップ左側面プレートに刻印可能

約62時間のパワーリザーブを備えているため、週末に外しても止まりにくく、休日用の1本としても頼もしい仕様です。

100m防水やねじ込み式リューズなど、スポーツウォッチとしての安心感もあり、見た目の楽しさだけで終わらないのが魅力です。

ケース左側面のNORQAINプレートには刻印もできるので、記念日や自分への節目のご褒美として選ぶ楽しさも広がります。

遊び心のあるデザインと、毎日使いたくなる実用性をどちらも大切にしたい人にとって、気分を上げてくれる存在になりそうです。

週に一度の小さなサプライズや、暗闇で光るスプリンクルなど、持つ人だけが味わえる楽しさもこの時計ならではです。

装いに明るいアクセントを添えたい人や、前向きなメッセージを感じられる時計を探している人は、ぜひチェックしてみてください。

ノルケイン「FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE“SPRINKLES”」の紹介でした。

よくある質問

Q. FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE“SPRINKLES”の魅力は何ですか？

A. ソフトクリームのスプリンクルをイメージした華やかな文字盤と、週に1度だけ現れるアイスクリームモチーフの日付表示が魅力です。

遊び心のある見た目と本格的なクロノグラフ機能を両立しています。

Q. デザインだけでなく実用性もありますか？

A. 40mmのステンレススチールケースに自動巻きクロノグラフムーブメントを搭載し、約62時間のパワーリザーブと100m防水も備えています。

日常使いでも安心して楽しめる仕様です。

Q. どこで購入できますか？

A. 2026年4月14日に発表され、全国のノルケイン正規販売店で取り扱われています。

実際の色味や着用感を確かめたい人は、店頭でチェックすると魅力をより実感できます。

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