記事ポイント長野県最古の小諸市動物園が、開園100周年を迎えて2026年4月26日にリニューアルオープン。アルパカ、プレーリードッグ、チンチラの新規入園に加え、先着50名の子ども向け記念プレゼントも実施。地元高校生やアーティストも参加する記念イベントで、地域ぐるみの新しいスタートを楽しめます。長野県最古の小諸市動物園が、開園100周年という節目にリニューアルオープンします。動物をより近くに感じられる空間へ生まれ