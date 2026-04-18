今季の命運を分けることになるプレミアリーグ第33節マンチェスター・シティ対アーセナルの一戦。現在はアーセナルが首位、シティが2位で勝ち点差は6ポイントだが、ここでシティが勝てば3差、シティは消化試合が1試合少なく、そこで勝利すれば、勝ち点で並ぶことになる。チームの勢いでいえば、シティが優勢だ。直近の公式戦3試合はカラバオカップでのアーセナル戦、FAカップのリヴァプール戦、そしてプレミアリーグでのチェルシー