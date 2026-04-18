『RIZIN』が18日に東京ミッドタウン日比谷で「超緊急記者会見」を実施し、9月10日（木）に京セラドーム大阪で開催の『超RIZIN.5 浪速の超復活祭り』を開催すること、そして朝倉未来、平本蓮、斎藤裕、YA-MAN、RENA、鈴木千裕が出場することを発表した。【会見動画】朝倉未来vs.平本蓮がバチバチ舌戦！「お前クスリ抜けたのか？」「パンパンに戻してブッ潰す」【全文収録】久々に対面した因縁のある朝倉と平本は、壇上で激しい