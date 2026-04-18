アイドルグループ・乃木坂46の井上和が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【写真】可憐な表情で会場を魅了した井上和ふわりとゆれるノースリーブワンピースとファー付きのミュールというガーリーコーディネートを披露。ステージではポピーの大きな花を持ってランウェイを歩き、トップではその花から小顔をのぞかせてふんわりとした笑顔で魅