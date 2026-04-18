乃木坂46井上和、『ガルアワ』可憐な笑顔でランウェイ飾る 春デート思わせるガーリーコーディネート披露
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。
【写真】可憐な表情で会場を魅了した井上和
ふわりとゆれるノースリーブワンピースとファー付きのミュールというガーリーコーディネートを披露。ステージではポピーの大きな花を持ってランウェイを歩き、トップではその花から小顔をのぞかせてふんわりとした笑顔で魅了。最後、去り際にも可憐な表情を残し、会場からはため息も漏れていた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【写真】可憐な表情で会場を魅了した井上和
ふわりとゆれるノースリーブワンピースとファー付きのミュールというガーリーコーディネートを披露。ステージではポピーの大きな花を持ってランウェイを歩き、トップではその花から小顔をのぞかせてふんわりとした笑顔で魅了。最後、去り際にも可憐な表情を残し、会場からはため息も漏れていた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。