◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）巨人は１８日、神宮球場でナイターのヤクルト戦に臨む。この日は神宮で東京六大学野球が開催され、午前中から球場周辺は多くの野球ファンが集まった。さらに隣接するＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）では「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」のライブが午後６時３０分から予定されており、グッズ売り場の大行列など球場、競技場周辺は大混雑となった。巨人の打撃練習