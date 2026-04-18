登山家の野口健（52）が15日、自身のインスタグラムを更新。『第58回 ミス日本コンテスト2026』で日本グランプリに輝いた長女で登山家・タレントの野口絵子（22）との親子2ショットを公開し、その姿に反響を呼んでいる。【写真】「女神様のよう」野口健＆『ミス日本』グランプリ・長女の親子2ショット野口は「今日は絵子さんとの某番組にて共演。衣装は大好きなイレンブンティー」とつづり、撮影現場でのオフショットを投稿。