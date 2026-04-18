黒ラベルの世界をワゴン車内で体験！サッポロビールが、サッポロ生ビール黒ラベルのブランド体験イベント「THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT-」を全国13カ所で順次開催しています。初日の4月15日に東京ミッドタウン（東京都港区）で、同ブランドのテレビCMに出演している俳優の妻夫木聡さんをゲストに招いたオープニングセレモニーが実施されました。【黒ラベル、誰と飲みたい？】妻夫木さんが明かした人物とは!?（写真）