黒ラベルの世界をワゴン車内で体験！

サッポロビールが、サッポロ生ビール黒ラベルのブランド体験イベント「THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT-」を全国13カ所で順次開催しています。初日の4月15日に東京ミッドタウン（東京都港区）で、同ブランドのテレビCMに出演している俳優の妻夫木聡さんをゲストに招いたオープニングセレモニーが実施されました。

【黒ラベル、誰と飲みたい？】妻夫木さんが明かした人物とは!?（写真）

イベントは2014年から、ブランドのイメージカラーである黒を基調とした車両「THE PERFECT 黒ラベル WAGON」を中心に展開。今年は来場客が車両内に入り、暗転した静かな空間で、“生のうまさ”を追求する注ぎ手の技術や所作を間近に感じながら、「一口目のうまさ」にこだわった生ビールを楽しめます。

オープニングセレモニーでは、同社マーケティング本部部長の下和田勇部長さんが「黒ラベルはClear（クリア）、Creamy（クリーミー）、Cold（コールド）、この3つの『C』を追求し、完璧な生ビールを提供。（イベントでは）クリアなビール、クリーミーな泡、そして高度な温度管理のもと、本質にこだわった特別な1杯をワゴンでお楽しみいただけます」とあいさつ。

続いて登壇した妻夫木さんは、「生ビール一口目のうまさを特に感じる瞬間」を問われ、「一つの作品を終えて、スタッフやキャストのみんなと一緒に飲む（生ビールの）一杯の一口目が最高ですね」と答えていました。

「THE PERFECT 黒ラベル WAGON -LIVE DRAFT-」は東京ミッドタウン キャノピー・スクエア（4月15日〜19日）を皮切りに、名古屋市、神戸市、仙台市、札幌市、福岡市などで順次開催。参加費は、生ビール1杯につまみが付く「体験チケット」が当日1000円（税込み）などとなっています。