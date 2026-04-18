「中山グランドジャンプ・ＪＧ１」（１８日、中山）草野太郎騎乗の１番人気馬エコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸）が大差勝ちを決めた。好位追走から早め先頭で押し切り、他を圧倒した。タイムは４分４９秒０のレコード。昨年、自らが記録したレコードを１秒５更新した。２着に３番人気のディナースタ、３着は８番人気のフォージドブリックが入った。ＪＲＡ史上５頭目の連覇達成で、ＪＧ１３勝目となった。また、３０日付の引