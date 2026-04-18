「中山グランドジャンプ・ＪＧ１」（１８日、中山）

草野太郎騎乗の１番人気馬エコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸）が大差勝ちを決めた。好位追走から早め先頭で押し切り、他を圧倒した。タイムは４分４９秒０のレコード。昨年、自らが記録したレコードを１秒５更新した。２着に３番人気のディナースタ、３着は８番人気のフォージドブリックが入った。ＪＲＡ史上５頭目の連覇達成で、ＪＧ１３勝目となった。また、３０日付の引退を発表した石神深一騎乗のプラチナドリームは８着だった。

草野は「まずはホッとしているのが一番です。人気にも推してもらっていたので」と単勝１・５倍に応えて胸をなで下ろす。「きょうはとんでもない強さでした。スロースローで切れ味勝負になるのが嫌だったので、遅くならないように最悪逃げてもいいと思っていました。サンデイビスも遅くないペースで行ってくれたし、最後は馬が自分で飛ぶのを失敗するくらい前に行ったので“もういくしかない”と思いました。最後の障害を飛んで余裕が出たので、ターフビジョンを見たら後ろを離していましたね」とパートナーの圧巻の走りに舌を巻いた。

ここにきて充実期を迎えたキタサンブラック産駒の７歳馬。草野は「まだまだ馬は元気ですし、何年か強い姿を見せてくれると思うので競馬場で応援してくれたら」とファンにメッセージを送った。