アイドルグループ・櫻坂46の田村保乃が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。【全身ショット】カジュアル感満載のコーデで登場した田村保乃Daniel Wellingtonのステージでは春らしいチュールのスカートに赤のカーディガンを差し色に入れ、カジュアル感満載のコーディネートを披露。トップでは帽子のつばをあげてほほえみの余韻を残した。『Gi