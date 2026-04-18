櫻坂46・田村保乃、『ガルアワ』でチュールスカートなびかせ“春の風”吹かせる
アイドルグループ・櫻坂46の田村保乃が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。
【全身ショット】カジュアル感満載のコーデで登場した田村保乃
Daniel Wellingtonのステージでは春らしいチュールのスカートに赤のカーディガンを差し色に入れ、カジュアル感満載のコーディネートを披露。トップでは帽子のつばをあげてほほえみの余韻を残した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】カジュアル感満載のコーデで登場した田村保乃
Daniel Wellingtonのステージでは春らしいチュールのスカートに赤のカーディガンを差し色に入れ、カジュアル感満載のコーディネートを披露。トップでは帽子のつばをあげてほほえみの余韻を残した。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。