広島―長崎前半、先制ゴールを決める広島・鈴木（10）＝Eピース明治安田J1百年構想リーグ第11節（18日・エディオンピースウイング広島ほか＝5試合）西は広島が長崎を2―0で退け、6試合ぶりの白星で勝ち点16とした。東で首位を快走する鹿島は濃野のゴールで浦和を1―0で下し、勝ち点29に伸ばした。川崎は横浜Mに2―1で競り勝った。