タワマンを購入するのはどんな人たちか。金融アナリストの高橋克英さんは「本当の金持ちは、タワマンを終の棲家にしない。移動の無駄と騒音に耐えてまで暮らすことを『合理的』とは考えないからだ」という――。（第3回）※本稿は、高橋克英『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社＋α新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／CHUNYIP WONG※写真はイメージです - 写